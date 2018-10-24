Венгрия предлагает Киеву договор о нацменьшинствах

Источник: Корреспондент.net

Венгрия предложила Украине заключить соглашение о защите национальных меньшинств.Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, информирует пресс-служба правительства Венгрии в среду, 24 октября.

Согласно предложению, две страны должны воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции национальных меньшинств и изменению национального состава в определенном регионе.

"Украинская сторона обещала рассмотреть предложение", - отметил Сийярто. Он ожидает, что венгерская и украинская стороны обсудят детали предложения на встрече в Милане 7 декабря.

Он отметил, что считает положительным то, что петицию с призывом к депортации представителей венгерского национального меньшинства с Закарпатья изъяли с сайта украинского парламента.