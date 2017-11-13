Венгрия требует расследования инцидента с флагом

Источник: Корреспондент.net

Венгрия требует от украинских властей проведения расследование против тех, кто сорвал венгерский флаг с мэрии Берегово.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что в хорошо функционирующей и европейской стране подобные события не допускаются.

"Преступники должны быть задержаны и привлечены к судебной ответственности как можно скорее", – сказал Сийярто.