Венгрия высылает российского дипломата

Источник: Корреспондент.net

Венгрия в связи с отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии высылает одного российского дипломата. Об этом в Министерстве иностранных дел страны сообщили в понедельник, 26 марта.

"Основываясь на том, что обсуждалось на встрече Европейского совета, Венгрия высылает российского дипломата, который также занимался разведывательной деятельностью", - говорится в заявлении ведомства.

Также известно, что Нидерланды и Албания высылают двух российских дипломатов, Норвегия - одного.

Ранее Дональд Туск сообщил о том, что российских дипломатов выдворяют 14 стран ЕС. Он не назвал страны ЕС, принявшие данное решение, но, как сообщалось, в их числе - Германия, Польша, Нидерланды, Дания, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия и Румыния.