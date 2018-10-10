Венгрия вызвала посла Украины из-за Миротворца

Источник: Корреспондент.net

МИД Венгрии вызвал посла Украины Любовь Непоп в связи с ситуацией вокруг венгров в Закарпатской области и публикацией сайтом Миротворец имен закарпатских чиновников, у которых якобы имеется венгерский паспорт. Об этом на пресс-конференции в среду, 10 октября, заявил представитель МИД Венгрии Левенте Мадьяр, пишет МТІ.

По его словам, у Будапешта есть опасения относительно "создания Украиной военной базы" в Закарпатской области, вблизи границы с Венгрией. По его словам, это представляет угрозу безопасности жителей региона.

Также Будапешт возмутился появлением на сайте Администрации президента Украины петиции об урегулировании статуса граждан Украины с двойным и более гражданством стран ЕС.