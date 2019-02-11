Верховный Суд передал дело Савченко и Рубана в райсуд Чернигова

Источник: Українські новини

Кассационный уголовный суд Верховного Суда передал дело депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме, для рассмотрения в районный суд Чернигова.

Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

"(Передал) в Чернигов!", - сообщил он.

По его словам, решение было принято в понедельник.

При этом, суд не удовлетворил ходатайство защиты о передаче дела в Печерский районный суд Киева.