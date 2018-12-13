Верховный Суд подтвердил отмену снижений норм потребления газа без счетчиков

Источник: Корреспондент.net

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Кабинета Министров на решения Киевского апелляционного административного суда от 9 августа и Окружного административного суда Киева от 30 мая о признании недействительным постановления Кабинета Министров 23 марта 2016 года №203, которым были снижены нормы потребления природного газа для населения, не имеющего счетчиков.

Об этом говорится в постановлении Верховного суда от 27 ноября.

Верховный суд считает, что постановление №203 является регуляторным актом и было подготовлено и принято Кабмином с нарушениями регламентных норм, необходимых для подготовки и принятия регуляторных актов.

Отмечается, что проект постановления не был необходимым образом согласован с Государственной регуляторной службой.

Постановление суда вступает в силу со дня принятия, является окончательным и обжалованию не полежит.

Таким образом, признается недействительным и следующее снижение норм в августе 2017 года, поскольку оно было принято путем внесения изменений в постановление №203.

Также Верховный суд подтвердил признание недействительным постановления №204 от 2016 года, которым отменяется постановление Кабмина №619 от 8 июня 1996 года об установлении норм потребления газа.

Таким образом, действовавшие до 2016 года нормы потребления газа восстановлены в силе.

В августе 2017 года Кабинет Министров снизил на 25% нормы пользованием газоснабжением без наличия счетчиков.

Так, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц.

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма снижена с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя - с 14 до 10,5 куб. м.

Таким образом, в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту устанавливается в 5,4 куб. м на человека в месяц.

В марте 2016 года постановлением №203 Кабмин установил нормативы на уровне 4,4 кубометров на человека при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, 7,1 кубометров для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя и 14 кубометров для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель.

Согласно постановлению №619 от 1996 года, нормативы составляют – 9,6 кубометров на человека при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, 18,3 кубометров для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя и 23,6 кубометров для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель.