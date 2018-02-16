Верховный Суд постановил пересчитать пенсии бывшим сотрудникам органов внутренних дел

Источник: Українські новини

Кассационный административный суд Верховного Суда постановил пересчитать пенсии по искам в судах бывших сотрудников органов внутренних дел.

Она отметила, что 15 февраля Верховный Суд впервые рассмотрел образцовое дело по представлению Харьковского окружного админсуда и вынес по нему решение.

В данных делах один ответчик - Пенсионный фонд, аналогичные истцы - пенсионеры органов внутренних дел и одинаковые исковые требования - перерасчет и выплата повышенных пенсий с 1 января 2016 года в соответствии с изменением законодательства.

Решение Верховного Суда применяется ко всем аналогичным спорам в обязательном порядке.

Как сообщали Українські Новини, 15 декабря 2017 года новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства вступили в силу.

Одним из новшеств процессуальных кодексов является введение понятия "образцовое дело" и "типичное дело" для ускорения рассмотрения большого количества однотипных административных споров.

Согласно законодательству, если в производстве одного или нескольких административных судов находятся типичные административные дела, большое количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения, суд, рассматривающий одно или более таких дел, может обратиться в Верховный Суд с данной просьбой.

В такой ситуации Верховный Суд рассматривает образцовое дело как суд первой инстанции.