Верховный суд США одобрил миграционный указ Трампа
Источник: Корреспондент.net
Верховный суд США утвердил указ президента страны Дональда Трампа о запрете на въезд в Соединенные Штаты граждан нескольких мусульманских государств. В решении суда, принятом во вторник, 26 июня, с перевесом всего в один голос, указано, что администрация США представила достаточно обоснований для подобного шага, исходя из соображений национальной безопасности.
Нынешнее постановление Верховного суда отменяет решения нижестоящих инстанций, которые приостановили действие миграционного указа Трампа.
В январе 2017 года Дональд Трамп впервые ввел запрет на въезд граждан семи мусульманских государств, впоследствии из него были исключены три страны: Чад, Ирак и Судан. Правозащитники подвергли документ резкой критике, он вызвал волну возмущения во всем мире.