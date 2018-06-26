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26.06.2018

Верховный суд США одобрил миграционный указ Трампа

Источник: Корреспондент.net

Верховный суд США утвердил указ президента страны Дональда Трампа о запрете на въезд в Соединенные Штаты граждан нескольких мусульманских государств. В решении суда, принятом во вторник, 26 июня, с перевесом всего в один голос, указано, что администрация США представила достаточно обоснований для подобного шага, исходя из соображений национальной безопасности.

Суд не усмотрел в указе, запрещающем въезд в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, признаков религиозной враждебности. За одобрение документа проголосовали пять судей из девяти.

Нынешнее постановление Верховного суда отменяет решения нижестоящих инстанций, которые приостановили действие миграционного указа Трампа.

В январе 2017 года Дональд Трамп впервые ввел запрет на въезд граждан семи мусульманских государств, впоследствии из него были исключены три страны: Чад, Ирак и Судан. Правозащитники подвергли документ резкой критике, он вызвал волну возмущения во всем мире.

 

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