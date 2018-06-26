Верховный суд США одобрил миграционный указ Трампа

"Нафтогаз" заявил, что суд в Лондоне позволил заморозить активы "Газпрома", и оповестил банки, совершающие операции с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов российской компании в Великобритании.

Повышение пенсионного возраста - выигрышная тема для оппозиции, но массовым протестам может помешать успешная игра сборной России на ЧМ, считают немецкие эксперты.

Киберпреступники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Первые признаки атаки появились летом 2017 года. По данным спецслужбы ФРГ, за этим стоят российские хакеры.

Депутаты парламента настаивали на получении права вето, чтобы при необходимости заблокировать будущее соглашение с ЕС об условиях "Брекзита".

В Турции на митинг вышли два миллиона человек

Украинский режиссер передал письмо, в котором благодарит за смелость всех, кто не боится его открыто поддерживать.

Резолюция Генассамблеи ООН требует вывода из Приднестровского региона Молдавии военных РФ и вывоза оружия с военного склада времен СССР. Зампостпреда РФ при ООН критикует документ.

Если Евросоюз не отменит пошлины на ряд американских товаров, то Вашингтон обложит сбором экспортируемые в США европейские машины, пригрозил президент Дональд Трамп.

Еврогруппа выдала последний транш Греции на 15 миллиардов евро. Греческий долговой кризис начался в 2010 году, с тех пор Афины получили траншей почти на 300 миллиардов евро.

В акции, по данным оппозиции, приняли участие пять миллионов человек. За день до выборов на северо-западе Турции взята под стражу немецкая певица с курдскими корнями.

Правоохранители открыли огонь по автомобилю, который попытался скрыться. Внутри автомобиля полицейские обнаружили четыре мешка с избирательными бюллетенями.

Генсек как руководитель Совета Европы имеет право подать прошение о помиловании в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Десять членов Палаты представителей, один сенатор и американские знаменитости объявили голодовку, требуя отказа Вашингтона от политики "нулевой толерантности".

Тирасполь утверждает, что на территории Приднестровья нет иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, а изменение формата операции возможно лишь с учетом мнения непризнанной республики.

Турецкая оппозиция в ходе предвыборной кампании была поставлена в неравные условия с представителями власти, заявляют наблюдатели от ОБСЕ. В частности, это касалось освещения в СМИ.

Суд не дал прямого ответа на требование Кабмина Украины предоставить доступ к Сенцову для омбудсмена Людмилы Денисовой.

В январе 2017 года Дональд Трамп впервые ввел запрет на въезд граждан семи мусульманских государств, впоследствии из него были исключены три страны: Чад, Ирак и Судан. Правозащитники подвергли документ резкой критике, он вызвал волну возмущения во всем мире.

Суд не усмотрел в указе, запрещающем въезд в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, признаков религиозной враждебности. За одобрение документа проголосовали пять судей из девяти.

Верховный суд США утвердил указ президента страны Дональда Трампа о запрете на въезд в Соединенные Штаты граждан нескольких мусульманских государств. В решении суда, принятом во вторник, 26 июня, с перевесом всего в один голос, указано, что администрация США представила достаточно обоснований для подобного шага, исходя из соображений национальной безопасности.

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