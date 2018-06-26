Верховный Суд Украины считает ликвидацию суда преступлением и требует открытия уголовного дела

Источник: Українські новини

Верховный Суд Украины (предыдущий состав Верховного Суда) считает ликвидацию суда преступлением и требует от Генеральной прокуратуры открытия уголовного производства.

Об этом говорится в открытом обращении "исполняющего обязанности главы суда" Василия Гуменюка, обнародованном на сайте ВСУ, передают Українськi Новини.

Он считает, что Совет судей незаконно присваивает властные полномочия и подделывает документы, проводя ликвидацию Верховного суда Украины как юридического лица.

В обращении ВСУ говорится, что приказ о создании ликвидационной комиссии - подделка и все действия комиссии незаконны.

"Решение этих вопросов в не предусмотренный Конституцией способ и неуполномоченными лицами свидетельствует о действиях, направленных на свержение конституционного строя в Украине в части ликвидации Верховного суда Украины... и может привести к тяжелым последствиям", - сказано в обращении.

В связи с этим ВСУ просит генерального прокурора Юрия Луценко открыть уголовное производство по данному факту и поручить расследование уполномоченному органу.