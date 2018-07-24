Верующие УАПЦ вышли на крестный ход в Киеве

Источник: Корреспондент.net

В Киеве около 12:40 начался крестный ход верующих Украинской автокефальной православной церкви. Об этом сообщают Українські новини.

По данным СМИ, в мероприятии участвуют около тысячи прихожан.

Маршрут шествия: Андреевский спуск, где находится главный храм УАПЦ, - ул. Десятинная - Михайловская площадь - ул. Трехсвятительская - Владимирская горка.

Также состоятся молебни возле памятника княгине Ольге и на Владимирской горке.

За порядком следят полицейские.

Нарушений порядка не зафиксировано.

Ранее глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в крестном ходе в Киеве 27-28 июля, как ожидается, примут участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов.