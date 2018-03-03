Весенние десерты к 8 марта: ТОП-3 вкусных рецепта "на скорую руку"
Источник: Українські новини
Приближается женский праздник – 8 марта. Все женщины готовятся к этому дню, хотят порадовать себя и своих близких чем-то вкусным и необычным.
Клубничное суфле
Ингредиенты:
-клубника (300 г);
-сливки 30-33% (200 мл);
-сахар (100г);
-вода (25 мл);
-желатин быстрорастворимый (2 ст. л.)
Приготовление:
1. Растворить желатин: 25 мл воды довести до кипения и всыпать в нее желатин, постоянно помешивать для полного растворения.
2. Клубнику в блендере довести до однородного состояния.
3. Отдельно взбить охлажденные сливки с сахаром, добавить их к клубнике, снова взбить блендером или миксером. Влить к этой массе желатин и снова размешать.
4. Затем разлить все содержимое по формам для застывания и оставить в холодильнике на 3-4 часа.
Сметанный десерт
Ингредиенты:
-сметана (400 г);
-загуститель сметаны (1шт.);
-сахарная пудра (1 ст.л.);
-печенье (100 г);
-какао-порошок ( 1 ч.л.);
-клубника (150 г).
Приготовление:
1. Сначала взбить миксером сметану с загустителем до кремообразного состояния.
2. Добавить сахарную пудру и довести крем до воздушной массы.
3. Печенье поломать на очень маленькие кусочки, добавить какао и перемешать.
4. Взять форму по вкусу (желательно стаканы или бокалы). На дно выложить слой крема, затем – слой печенья, а потом клубники. Завершающий слой снова сметанный.
5. Украсить десерты можно листочками мяты.
Рулет "Брауни"на скорую руку
Ингредиенты:
-печенье (200 г);
-какао (2 ст. л.);
-сахар (2 ст. л.);
-теплая вода (100 мл);
-сливочное масло (80 г);
-сахарная пудра (60 г);
-кокосовая стружка (100 г).
Приготовление:
1. Измельчить печенье до мелкой крошки и добавить в него какао, хорошо перемешать, затем добавить сахар и снова перемешать, чтобы все компоненты распределились равномерно.
2. Добавить 100 мл теплой воды, замесить тесто. Масса должна быть немного рассыпчатой. Раскатать массу в пласт на пищевой пленке.
3. Для приготовления начинки взбить размягченное сливочное масло с сахарной пудрой до однородного состояния. Добавить кокосовую стружку и перемешать. Должна выйти также рассыпчатая масса.
4. На шоколадный слой выложить кокосовый слой и равномерно распределить.
5. Свернуть рулет и оставить его в холодильнике на 30 минут. Затем вынуть его из пленки и разрезать на порционные кусочки.