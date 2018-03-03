Весенние десерты к 8 марта: ТОП-3 вкусных рецепта "на скорую руку"

Источник: Українські новини

Приближается женский праздник – 8 марта. Все женщины готовятся к этому дню, хотят порадовать себя и своих близких чем-то вкусным и необычным.

Клубничное суфле

Ингредиенты:

-клубника (300 г);

-сливки 30-33% (200 мл);

-сахар (100г);

-вода (25 мл);

-желатин быстрорастворимый (2 ст. л.)

Приготовление:

1. Растворить желатин: 25 мл воды довести до кипения и всыпать в нее желатин, постоянно помешивать для полного растворения.

2. Клубнику в блендере довести до однородного состояния.

3. Отдельно взбить охлажденные сливки с сахаром, добавить их к клубнике, снова взбить блендером или миксером. Влить к этой массе желатин и снова размешать.

4. Затем разлить все содержимое по формам для застывания и оставить в холодильнике на 3-4 часа.

Сметанный десерт

Ингредиенты:

-сметана (400 г);

-загуститель сметаны (1шт.);

-сахарная пудра (1 ст.л.);

-печенье (100 г);

-какао-порошок ( 1 ч.л.);

-клубника (150 г).

Приготовление:

1. Сначала взбить миксером сметану с загустителем до кремообразного состояния.

2. Добавить сахарную пудру и довести крем до воздушной массы.

3. Печенье поломать на очень маленькие кусочки, добавить какао и перемешать.

4. Взять форму по вкусу (желательно стаканы или бокалы). На дно выложить слой крема, затем – слой печенья, а потом клубники. Завершающий слой снова сметанный.

5. Украсить десерты можно листочками мяты.

Рулет "Брауни"на скорую руку

Ингредиенты:

-печенье (200 г);

-какао (2 ст. л.);

-сахар (2 ст. л.);

-теплая вода (100 мл);

-сливочное масло (80 г);

-сахарная пудра (60 г);

-кокосовая стружка (100 г).

Приготовление:

1. Измельчить печенье до мелкой крошки и добавить в него какао, хорошо перемешать, затем добавить сахар и снова перемешать, чтобы все компоненты распределились равномерно.

2. Добавить 100 мл теплой воды, замесить тесто. Масса должна быть немного рассыпчатой. Раскатать массу в пласт на пищевой пленке.

3. Для приготовления начинки взбить размягченное сливочное масло с сахарной пудрой до однородного состояния. Добавить кокосовую стружку и перемешать. Должна выйти также рассыпчатая масса.

4. На шоколадный слой выложить кокосовый слой и равномерно распределить.

5. Свернуть рулет и оставить его в холодильнике на 30 минут. Затем вынуть его из пленки и разрезать на порционные кусочки.