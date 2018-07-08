Вход в знаменитый "Тоннель любви" в Клевани сделали платным

Источник: Українські новини

Туристическая зона отдыха "Тоннель любви" в Ровенской области, которая попала в рейтинг самых популярных фотомест Украины, станет платной с 16 июля.

Въезд транспортных средств (до 5 человек пассажиров) будет стоить 20 гривен.

За транспортное средство, пассажировместимостью от 6 до 20 человек, придется заплатить 50 гривен.

За транспорт, в котором может разместиться 21 и больше пассажиров – 100 гривен.

Велосипедный и пешеходный проезд/проход останется бесплатным.

Также отмечается, что плату за проезд/проход не будут брать с жителей Клеванской ОТГ и участников АТО (ООС).