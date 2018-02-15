Видео дня: Китай активно готовится встречать Лунный Новый год-2018

Источник: Українські новини

Китай активно готовится встречать Новый год-2018 по Лунному календарю. Об этом стало известно из видео-трансляции в YouTube.

Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу и Харбин проводят различные световые шоу, чтобы приветствовать Лунный Новый год.

Многие восточные страны вычитывают дату наступления Нового года по Лунному календарю. В 2018 году второе новолуние после зимнего солнцестояния наступит 16 февраля 2018 года в 17:13 по киевскому времени или в 23:13 по пекинскому. С этого времени и вступает в свои права год Желтой Земляной Собаки.

Продлится год Желтой Собаки до 4 февраля 2019 года.