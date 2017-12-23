23.12.2017
Видео дня: окончание года Японии в Украине отметили ярким и масштабным 3D-шоу
Источник: Українські новини
В Киеве на Софийской площади состоялось шоу 3D-видеомаппинг в честь завершения "Года Японии в Украине".
Отмечается, что основным мотивом видео стало сочетание японской и украинской культур. Это видео продемонстрировали киевлянам и гостям столицы на Софиевской площади.
Увидеть уникальные видеопроекции на стенах "Софии" с мотивами японской и украинской культур все желающие смогли бесплатно.
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