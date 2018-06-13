Видео дня: в пятницу 13-го четыре года назад украинские воины освободили Мариуполь

Источник: Українські новини

В Мариуполе сегодня празднуют четвертую годовщину со дня спецоперации по зачистке города от боевиков "ДНР".

Чистые ухоженные улицы, снующие туда-сюда группки хохочущей молодежи, мамы на лавочках, укачивающие малышей в разноцветных колясках – такой является историческая часть Мариуполя сегодня, создавая резкий контраст картинам города, которые можно было увидеть 4 года назад…

"Я – Мариуполь. Я – Украина. Я – Победа", - именно такими словами ознаменовалось поздравление горожанам от украинских военных.

…Бетонные блоки, преграждающие несколько улиц, захваченные административные здания, единичные прохожие, тревожно рассматривающие новую "инфраструктуру" Мариуполя и спешно проходящие мимо. Это не декорации к боевику, а реалии 2014 года, когда банды сепаратистов захватили Мариупольский горсовет, Управление внутренних дел и по-хозяйски обустроили в сердце города укрепрайон вокруг банка – штаб-квартиры со стенами в метр толщиной.

Так как после штурма УВД милиция, СБУ и прокуратура оказались полностью парализованы, к спецоперации по освобождению Мариуполя пришлось привлекать новообразованный добровольческий батальон "Азов". В 4.20 утра 13 июня начался штурм укреплений "ДНР" в Мариуполе.

Пробивая брешь в оборонительных фортификациях боевиков из ЗУ-23/2 и обходя ловушки с минами, добровольцы "Азова" оцепили здание банка. Находясь в окружении, сепаратисты предприняли попытки бегства, прячась в укромных уголках или маскируясь под местных "зевак".

Несмотря на то, что из-за утечки информации лидер мариупольских боевиков-террористов "Чечен" с частью сообщников покинул город днем ранее, батальоном "Азов" было ликвидировано несколько сепаратистов и задержано более 20 человек. С того дня в Мариуполе плотно укрепилась власть украинского правительства.