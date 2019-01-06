Видео дня: в Святой вечер Рождества произошло первое солнечное затмение 2019

Источник: Українські новини

Сегодня, 6 января, в Святой вечер Рождества часть жителей Земли смогла увидеть частичное затмение Солнца. Это – первое затмение в 2019 году.

Видео с кадрами затмения очевидцы публиковали в YouTube.

Так, затмение можно было увидеть в Монголии, Китае, Южной и Северной Корее, в Японии, на Дальнем Востоке России, в северной зоне Тихого океана и на крайнем юго-западе Аляски.

Затмение началось в 5:28 утра по киевскому времени, оно длилось несколько часов.