"Википедия" приостановила работу на четырех европейских языках
Источник: DW
Портал "Википедия" в среду, 4 июля, в знак протеста приостановил работу как минимум на четырех европейских языках. Пользователям оказались недоступны итальянская, испанская, латышская и польская версии портала. Таким образом открытая интернет-энциклопедия хочет привлечь внимание европейцев к намеченному на 5 июля голосованию по директиве об авторском праве в интернете.
Как указывает специализированное издание TechCrunch,наибольшие вопросы вызывают статьи 11 и 13 директивы. Первая обязывает новостные агрегаторы вводить "налог на ссылки", то есть оплачивать копирование фрагментов журналистских материалов. Вторая - наделяет интернет-платформы ответственностью за нарушение авторских прав их пользователями. По мнению экспертов, это неминуемо подтолкнет сайты к предварительной фильтрации всего загружаемого контента. Как утверждают критики, проверить каждую публикацию на соблюдение авторских прав физически нереально, а внедрение автоматизированной системы проверки - длительный и дорогостоящий процесс. Тем более что подобные системы не застрахованы от ошибок.