09.11.2017
Винник: Порошенко против разрыва дипотношений с РФ
Источник: Корреспондент.net
Депутат от БПП Иван Винник заявил в эфире телеканала Прямой, что президент Украины Петр Порошенко не поддерживает предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией.
"Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией... Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью", − отметил Винник.
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