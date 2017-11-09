Винник: Порошенко против разрыва дипотношений с РФ

Источник: Корреспондент.net

Депутат от БПП Иван Винник заявил в эфире телеканала Прямой, что президент Украины Петр Порошенко не поддерживает предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

"Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией... Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью", − отметил Винник.