Visa отказала в обслуживании карты с поддержкой Bitcoin

Источник: 112.ua

Банк-эмитент Bitcoin-карт WaveCrest получил от процессинговой компании Visa распоряжение немедленно закрыть все выпущенные им дебетовые карты.

Отмечается, что несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin внезапно отказали клиентам в обслуживании. Среди них: Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX. Эти провайдеры позволяли использовать биткоины в обычных торговых точках.

"В Visa Europe заявили, что причиной (отказа в обслуживании) Стало несоблюдение WaveCrest правил членства в Visa, однако это не является борьбой с криптовалютами", - говорится в сообщении.

Однако, в WaveCrest считают иначе.

"Изменения произошли очень внезапно, что не дало нам времени для оповещения наших клиентов. Это решение указывает, что Visa, а также доверенные лица других традиционных финансовых корпораций, не желают обслуживать растущую криптоекономику. Это, в свою очередь, побуждает нас продолжать наше видение создания первого криптовалютного банка", - заявили в WaveCrest.