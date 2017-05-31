Визит Путина не случайно стал одной из первых встреч Макрона – эксперт

Источник: КорреспонденТ.net

Неожиданный визит президента РФ Владимира Путина во французский Версаль не случайно стал одной из первых встреч на высшем уровне для новоизбранного французского лидера Эммануэля Макрона. Так считает директор Украинского института стратегий глобального развития и адаптации Виктор Левицкий.

По его мнению, на встрече Макрона и Путина без слов было сказано не меньше, чем словами. Так, он обратил внимание на несколько деталей.

"Во-первых, само приглашение Путина во Францию и то как протекал визит, говорит о возможном смягчении европейской риторики по отношению к России. Во-вторых, практически полностью была проигнорирована проблема Крыма, являющаяся для ЕС и России очевидно тупиковой. В-третьих, анонсируя скорую встречу нормандской четверки, не только Путин, но и Макрон как-то забыли об украинской стороне", – подчеркивает Левицкий.

По его мнению, это является тревожным знаком для Украины. "Если Макрону удастся перезапустить Минский процесс, проблема реинтеграции ОРДЛО, после принятых СНБО и президентом решений, может оказаться критически сложной. Складывается впечатление, что европейцы вынуждены искать выход из ситуации, в которую их поставила специфическая политика Дональда Трампа", – подытожил Левицкий.