Визит Путина в Крым: Киев направил Москве ноту

Источник: Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 23 ноября, выразило протест в связи с визитом российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованные с украинской стороной так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина), грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что АР Крым и город Севастополь являются "неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отреагировал на ноту протеста, сообщает ТАСС.

"Этот протест мы не принимаем", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления украинского МИД.