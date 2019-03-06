ВККС определила победителей конкурса на должности судей Верховного Суда

Источник: Українські новини

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) определила победителей конкурса на 78 вакансий судей Верховного Суда.

Соответствующее решение принято за заседании коллегий ВККС в среду, передают Українськi Новини.

Коллегиями по результатам конкурса были сформированы рейтинги кандидатов в Кассационный хозяйственный суд, Кассационный административный суд, Кассационный гражданский суд и Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда.

По результатам конкурса в Кассационный хозсуд попали действующие глава и члены Высшего совета правосудия (ВСП) Игорь Бенедисюк, Наталья Волковицкая и Татьяна Малашенкова, а также экс-судьи Высшего хозсуда Сергей Могыл и Валерий Картере.

В состав Кассационного уголовного суда попал действующий глава Подольского районного суда Киева Василий Бородий.

В состав Кассационного гражданского суда прошел и.о. главы аппарата Верховного суда Валентин Сердюк и судья Оболонского райсуда Киева Максим Титов, бывший член коллегии по делу экс-Президента Виктора Януковича.

В Кассационный админсуд прошел действующий член ВСП Николай Гусак.

Список победителей должен быть утвержден ВККС и передан на рассмотрение в Высший совет правосудия.