Вкладчики банка "Форум" призывают не дать судам списать обязательства WOG по кредитам

Источник: Українські новини

6 марта в помещении Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда будет рассмотрено дело относительно финансового поручительства ООО "Завод Галичина" по кредитам предприятия группы WOG (ООО "Золотой экватор"), выданных банком "Форум", который сейчас проходит процедуру ликвидации. Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не смог защитить свою позицию во всех инстанциях. Первое заседание по этому делу за номером 910/1408/15-г в Киеве прошло 27 февраля 2018 года.

Об этом Українським Новинам заявил председатель общественной организации (ОО) "Форум SOS" Герман Паникар.

"Данный судебный процесс очень важен. Ведь если суд примет решение, согласно законов Украины, т. е. заставит WOG выполнить условия кредитных договоров, средства полученные от взыскания задолженности пойдут на погашение 4-й очереди (средства физических лиц свыше гарантированной суммы в размере 200 тыс. гривен)", - отметил он.

Он призвал вкладчиков и клиентов банка "Форум" присоединиться к данному судебному процессу.

"27 февраля представители "Форум СОС" присутствовали на первом заседании в Киеве. Судьи были очень удивлены, а юристы WOG не ожидали, что к решающему заседанию присоединятся вкладчики. Суд перенесли на 6 марта. Не стоит лишний раз говорить, какой может быть исход дела, если в следующий раз нас придёт в 3 раза больше. И наоборот, если все мы не поменяем свое отношение к процессу, то про свои деньги можно забыть", - сказал Паникар.

Глава "Форум SOS" также посетовал на несовершенство законодательства, что позволило юристам WOG найти в нем лазейки и сменить подсудность с киевских судов на суды в Луцке и Ровно.

"В этих судах WOG чувствует себя очень уверенно. Несмотря на отдаленность места проведения заседаний, вкладчики, которые входят в ОО "Форум СОС", не пропустили ни одного. В местных судах компании группы WOG как-то подозрительно начали выигрывать все дела у ФГВФЛ, который представляет банк "Форум". Складывается такое впечатление, что исход и вышеупомянутого процесса уже давно решен. Наша общественная организация еще в июне 2017 года сделала соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру Украины, Министерство юстиции, Администрацию Президента, чтобы они обратили внимание на данную ситуацию. Однако контролирующие органы отделались простыми отписками", - подчеркнул председатель общественной организации.

Ранее Паникар заявлял, что с учетом неоплаченных процентов, общая сумма задолженности ООО "Золотой Экватор" и МЧП "ВК Импекс" (группа WOG) уже превысила 61 млн долларов или 1,6 млрд гривен по текущему курсу.

По словам директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут, по решениям судов, WOG получила поистине "курортные" условия обслуживания своих долгов перед банком — в месяц она может платить по кредиту всего лишь около 700 тыс. гривен. Учитывая общую сумму задолженности, ежемесячные выплаты в таком объеме — это сущие копейки. При таких темпах погашения компания за 5 лет выплатит только 6% от общей суммы долга, а остальные 94% должна будет погасить по окончании этого периода — в 2020 году.

Следующее судебное заседание пройдет 6 марта в 12:50 по адресу: г. Киев, ул. А. Копыленко, 6, зал судебных заседаний №202, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.