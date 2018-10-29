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29.10.2018

Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал

Источник: Українські новини

Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал mixsport.pro, соучредителем которого он стал. Презентация состоялась в помещении выставки-музея достижений братьев Кличко. 

По словам Владимира, новый ресурс призван содействовать развитию спорта в Украине и пропагандировать здоровый образ жизни.

"Мы хотим, чтобы это был сервис, с помощью которого за несколько секунд можно получить подробную информацию о любом виде спорта в Украине: где находятся офисы федераций, где находятся спортивные секции, и многое другое. Наша цель - через новый портал предоставить максимум полезной информации обо всем украинском спорте", - заявил Владимир Кличко во время презентации.

По его словам, с помощью сверхсовременных IT-технологий команда портала создала единственный в Украине сервис, который объединит информацию обо всех спортивных учреждениях, детских спортивных школах, тренеров, все федерациях под одним доменом. На нем также имеется подробная информация о работе спортивных секций и спортивных залов.

Футбольные поля, спортивные школы и клубы, стадионы и бассейны - все спортивные площадки собраны на одной карте. Главный поиск портала работает по основным параметрам: геолокации спортивных учреждений и виды спорта. Пользователю удобно ориентироваться среди спортивных услуг и локаций, находить тренеров, профильные федерации и их представителей в регионах.

Один из соучредителей портала, основатель "Х-парка" и президент федерации вейкбординга Юрий Зозуля подчеркнул, что карта портала достаточно проста и доступна. На нем даже можно посмотреть, как выглядит та или иная спортивная локация. А также - выбрать себе персонального тренера.

"С помощью этого портала можно узнать и о новых видах спорта, о которых еще несколько лет назад в Украине даже не слышали. Это – большая, современная площадка, которая поможет молодежи приобщиться к занятиям спортом", - подчеркнул Юрий Зозуля.

Техническую поддержку портала предоставила всемирно известная кампания Google. По словам директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Google Украина Олега Якимчука, новый спортивный портал - это большой прорыв в информационном поле Украины.

"Наша миссия - сделать информацию о Киеве доступной для людей не только в Украине, но и во всем мире. Команда Владимира создала то, чего не было до сих пор в стране. Я думаю, что будущее уже пришло с помощью mixsport.pro", - отметил Олег Якимчук.

Как отметил Владимир Кличко, портал будет постоянно обновлять базу данных, пополняя ее новыми спортивными локациями, контактами организаций и федераций, полезной информацией.

 
 
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