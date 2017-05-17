Владимир Кличко в Киеве объявит решение о своем будущем в боксе
Источник: КорреспонденТ.net
17.05.2017
В субботу, 27 мая, в 22:20 в эфире телеканала Интер в программе Большой бокс Владимир Кличко впервые расскажет о своих планах на будущее после поединка с британцем Энтони Джошуа.
Как сообщает пресс-служба телеканала Интер, Кличко расскажет, действительно так ли силен Энтони Джошуа, которого уже нарекли новой звездой супертяжелого дивизиона.
Телезрители также узнают, что ждет Владимира в будущем. И если он решит продолжить карьеру боксера – будет ли это реванш с англичанином или какой-то другой путь?
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