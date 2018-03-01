Владимир Жириновский нецензурно оскорбил Ксению Собчак на теледебатах

"Вы, правда, считаете, что мужчина так может разговаривать с женщиной", - спросила Собчак после того, как Жириновский в грубой форме отреагировал на попытку успокоить его. После того как лидер либерл-демократов назвал ее дурой, Ксения Собчак плеснула ему в лицо водой. В ответ кандидат в президенты РФ от ЛДПР разразился в ее адрес нецензурными ругательствами, назвав ее *** (распутной женщиной) и "черной грязью".

Помимо Ксении Собчак, Владимира Жириновского и ведущего дебатов Владимира Соловьева, в студии находились кандидаты в президенты Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Ни один из них не выступил в защиту Ксении Собчак. Единственным, кто возмущенно отреагировал на поведение Жириновского, оказался Соловьев, остальные сделали вид, что ничего не происходит.

"Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским, - написала Собчак по итогам дебатов в своем Instagram. - Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно".

Передача в прямом эфире транслировалась на Дальнем Востоке, в Москве ее покажут в записи в 23.00 мск.