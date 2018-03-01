Владимир Жириновский нецензурно оскорбил Ксению Собчак на теледебатах
Источник: DW
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время предвыборных теледебатов, транслировавшихся на телеканале "Россия 1", грубо обругал Ксению Собчак, употребив при этом ненормативную лексику.
Помимо Ксении Собчак, Владимира Жириновского и ведущего дебатов Владимира Соловьева, в студии находились кандидаты в президенты Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Ни один из них не выступил в защиту Ксении Собчак. Единственным, кто возмущенно отреагировал на поведение Жириновского, оказался Соловьев, остальные сделали вид, что ничего не происходит.
"Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским, - написала Собчак по итогам дебатов в своем Instagram. - Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно".
Передача в прямом эфире транслировалась на Дальнем Востоке, в Москве ее покажут в записи в 23.00 мск.