Власть не имеет никакого представления, как завершить земельную реформу, – Скоцик

Источник: Українські новини

Лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик заявляет о том, что Украина должна срочно завершить земельную реформу, впрочем, по его мнению, действующая власть не имеет четкого плана по этому вопросу.

Об этом политик сообщил в прямом эфире телевизионного канала NewsOne.

"Мы являемся абсолютными рекордсменами по проведению земельной реформы. Она у нас продолжается 27 лет, в то время, когда этот процесс должен занимать 7-8 лет. И до сих пор Министерство аграрной политики и продовольствия Украины не зарегистрировало ни одного законопроекта по этому поводу", - сказал Скоцик.

Кроме того, Скоцик отметил, что предостережения относительно возможной монополизации земли являются необоснованными. По словам политика, средний класс в Украине составляет лишь 2% от общего количества населения, поэтому завершение земельной реформы должно быть взвешенным и работать на развитие отечественной экономики, а также малого и среднего фермерства.