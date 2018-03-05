Власть пытается выдавить адвокатов Януковича через уголовные дела против них, – Горошинский

Источник: Українські новини

Генеральная прокуратура Украина возбудила уголовное дело против защитников экс-президента Виктора Януковича Ольги Просянюк и Александра Горошинского. Об этом сообщил сам адвокат Горошинский.

Он, в частности рассказал, что 8 января этого года им был подписан договор на оказание юридических услуг с Виктором Януковичем, который предложил быть его адвокатом, поскольку А. Горошинский является защитником по делу Майдана с 2014 года и владеет материалом.

Кроме того, по словам адвоката, в последнее время ему удалось добыть определенные доказательства, которые, по мнению стороны защиты, являются важнейшими с точки зрения того, кто же все-таки расстрелял и участников майдана, и сотрудников милиции.

В частности, Горошинским были опрошены граждане Грузии, которые были очевидцами применения оружия, После этого на защитника Виктора Януковича начали оказывать давление с разных сторон. Первым стали попытки дискредитировать свидетелей со стороны защиты в медийном пространстве.

"7 февраля мне стало известно, что в Печерском суде слушается дело о применениии спецпроцедуры досудебного расследования в адресс виктора Януковича: так называемое заочное осуждение. Узнав об этом я с документами прибыл в судебное заседание. Дело рассматривала судья Светлана Шапутько. Она, после предоставленных мною соотвествующих документов, допустила меня к процессу. Но представители Генпрокуратуры начали мне препятствовать. Прокуроры потребовали от меня нотариально заверенного договора с Виктором Януковичем, что прямо запрещено законом. Достаточно договора и ордера для представления интересов", - отметил Александр Горошинский.

Адвокат подчеркнул, что когда он таки представил судье нотариально заверенное заявления от Виктора Януковича, что тот просит, чтобы Горошинский был его адвокатом, прокуроры заявили ему отвод из-за якобы "конфликта интересов", ввиду того, что именно он является и защитников экс-сотрудников "Беркута". Это, по мнению адвоката, не соотвествует действительности ввиду того, что ни сотрудники "Беркута", ни Виктор Янукович вины своей не признают, и никаких показаний, которые оговаривают одну сторону другой они не дают. Кроме того, как сотрудники "Беркута", так и Виктор Янукович дали письменное согласие, чтобы именно А.Горошинский представлял интересы как тех, так и других. Согласно этике по убеждению защитника, если он имеет такое письменное согласие, то конфликт интересов вообще не рассматривается: именно клиент вместе с адвокатом определяют есть конфликт интересов или нет.

Тем не менее судья дала Александру Горошинскому отвод.

"Отмечу, что когда я прибыл в суд, там уже находился бесплатный адвокат, предоставленный государством Виктору Януковичу - Иван Ангелин. По закону, если в процесс заходит адвокат по договору, такой защитник обязан был выйти из судебного слушания. Так прописано в законе "О бесплатной правовой помощи". Однако так называемы бесплатный адвокат отказался покинуть процес или хотя бы перенести заседание. чтобы выяснить, как быть в данной ситуации, когда есть адвокат по договору. Более того - он не ознакомился с материалами данного уголовного дела, но продолжал представлять интересы клиента", - подчеркнул Горошинский.

Кроме того, он уточнил тот факт, что в это время в суд прибыла адвокат объединения "АВЕР ЛЕКС", которое давно представляет интересы Виктора Януковича - Ольга Просянюк. Она заявила об отводе безплатного адвоката, но судья ей в этом требовании отказала. Вместе с тем, сначала допустив адвоката Просянюк к участию в процессе, судья Светлана Шапутько затем отменила такое решение.

"Видя такую ситуация я вызвал наряд полиции, чтобы официально зафиксировать данный фат противоправных действий. А именно - нарушения прав на защиту и препятствование адвокатской деятельности. Когда я вызывал правоохранителей, судья дала команду охране суда вывести меня из зала заседания, что и произошло", - заявил Горошинский.

Усмотрев в действиях бесплатного защитника нарушение правил адвокатской этики и получив соотвествующее поручение от В.Януковича, защитник Горошинский обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов о нарушениях, допущенных адвокатом Иваном Ангелиным.

"Когда я подготовил соотвествующее обращение в адвокатскую комиссию, появился депутат М.Наем, которые через сеть Facebook сделал заявление, что мы с адвокатом О.Просянюк пытаемся лишить И.Ангелина адвокатской лицензии. Но сделать это мы не можем по той причине, что у нас нет таких полномочий. И мы обратились всего лишь с жалобой на действия бесплатного защитника", - констатировал Горошинский.

После этого, как рассказал Горошинский, М.Наем обратился в Генпрокуратуру с тем, чтобы против него и Ольги Просянюк возбудили уголовное дело в связи с тем, что они, якобы, оказывали давление и препятствовали совершению адвокатской деятельности И.Ангелиным.

"При этом депутат Наем не объяснил, каким же образом мы препятствовали деятельности Ангелина. Но Генпрокуратура все равно завела против нас соответствующее уголовное дело. Такие действия я рассматриваю как давление на меня. А главное задачей наших оппонентов является вывести меня, как защитника, из процесса. Причиной тому есть то, что я обладаю определенной доказательной базой, которую я буду использовать в этом процессе, доказывая необоснованность обвинений Генпрокуратуры в адрес моего клиента. Естественно, в данной ситуации, я являюсь неудобным адвокатом для Генпрокуратуры", - резюмировал Александр Горошинский.

Адвокат уверен, что такие действия могут привести к тому, что Генпрокуратура путем уголовного преследования попытается заставить его либо замолчать как защитника, либо отнять соответствующую доказательную базу.

Это, по убеждению защитника Виктора Януковича, является грубейшим нарушением закона и прав адвокатской гарантии, в связи с чем, он обратился в соответствующие органы.