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19.11.2017

Власти Анкары запретили культурные мероприятия ЛГБТ-сообщества

Источник: DW

Местные власти запретили ЛГБТ-сообществу проводить культурные мероприятия в Анкаре. Театральные постановки, показы фильмов, выставки и прочие проекты запрещены во всем регионе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте турецкой столицы в воскресенье, 19 ноября. В качестве причин называются обеспечение общественного порядка, а также предотвращение возможных провокаций и других нежелательных реакций в обществе.

15 ноября власти Анкары под тем же предлогом запретили проведение в столице двухдневного ЛГБТ-кинофестиваля Pinkes Leben Queer, одним из организаторов которого выступило посольство Германии. На мероприятии планировалось представить фильмы немецких режиссеров. 

В постановлении о запрете, появившемся всего за день до начала фестиваля, говорилось о возможной угрозе теракта и провокаций. Фильмы могли бы "разжечь чувства вражды и ненависти в отношении других частей общества", а также представлять угрозу общественной безопасности, цитирует заявление турецких властей информагентство AFP.

"Свобода искусства и права меньшинств неприкосновенны! Это должно распространяться и на Турцию!" - Написал в своем микроблоге Twitter госминистр в МИД Германии Михаэль Рот (Michael Roth), опубликовав фотографию с посольством ФРГ в Анкаре, на балконе которого в знак протеста против запрета был вывешен радужный флаг ЛГБТ-сообщества.

Правозащитники не раз критиковали Анкару за жесткую политику в отношении ЛГБТ-активистов. В июне 2017 года в Стамбуле третий раз подряд было запрещено проведение традиционного шествия гомосексуалов и их сторонников. Протестующих против запрета активистов полиция разогнала резиновыми пулями.

 

 
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