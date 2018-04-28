Власти Армении видят выход из кризиса в диалоге

Источник: DW

Никакого иностранного вмешательства во внутриполитические процессы в Армении нет, заявил в субботу, 28 апреля, на пресс-конференции для зарубежных СМИ в Ереване и.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян. По его словам, происходящее в стране - "исключительно внутриполитическая ситуация", а цель различных контактов и консультаций с внешними актерами, такими, как Россия, Евросоюз и США, преследуют цель разрядить возникшую ситуацию.

При этом Арутюнян подчеркнул, что никакого прессинга со стороны Москвы нет, кроме предложений и призывов к мирному политическому разрешению кризиса. Исполняющий обязанности главы Минюста выразил уверенность, что этот кризис в стране должен быть урегулирован исключительно в рамках законности.

РПА монополизировала власть

Отсутствие какого-либо давления на власти Армении внешних сил подтвердила и вице-спикер Национального собрания Армении Арпине Ованнисян, также принявшая участие в пресс-конференции.

Давид Арутюнян признал, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) монополизировала власть, что было ошибкой. Впредь мы не можем допустить, чтобы какая-то одна партия имела монопольное положение на политической карте страны", - заявил и.о. министра юстиции.

Акции протеста продолжаются

Между тем акции протеста, возглавляемые Николом Пашиняном, продолжаются и переместились в крупные города Армении. В пятницу, 27 апреля, массовые шествия и митинги оппозиционер провел во втором по величине городе республики Гюмри, в субботу - в городах Иджеван и Ванадзор. В них принимают участие десятки тысяч людей. Лидер протестного движения уверен, что власти просто тянут время, не понимая, что ситуация в стране изменилась, "бархатная революция" победила, и Республиканская партия теперь не может претендовать на власть.

По положению на субботу, 28 апреля, на пост-премьер-министра выдвинута только одна кандидатура - парламентский блок "Выход" назвал имя своего кандидата Никола Пашиняна. На первое мая запланировано специальное заседание парламента, на котором будет избран новый премьер-министр Армении.