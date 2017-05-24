Власти хотят отказаться от угля-антрацита к 2019
Источник: КорреспонденТ.net
24.05.2017
Кабмин одобрил угольную стратегию Украины, предусматривающую отказ от антрацитового угля к 2019 году. Об этом сказано на сайте правительства.
"Одобрена концепция реформирования и развития угольной отрасли. Она предусматривает, в частности, полное замещение до 2019 года антрацитового угля. Полностью отказаться от антрацита мы планируем в 2019 году", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик
Министр также выразил надежду, что все украинские шахты к осени 2018 года выйдут на безубыточность.
Поделиться:
Порошенко: ЛДНР и Крыму - старые загранпаспортаВ Украине изменен порядок проезда перекрестков с круговым движением
Новости раздела
Украина
24.05.2017
Украина заявила о необходимости создания рабочей подгруппы по границе в рамках Минска
В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу украинская сторона заявила о необходимости создания рабочей подгруппы по границе. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
Украина
24.05.2017
Украинская сторона готова провести обмен пленными в формате "всех на всех" в июне, - Геращенко
Украинская сторона готова провести обмен пленными в формате "всех на всех" в июне 2017 года. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.
Украина
23.05.2017
Суд признал процедуру национализации Приватбанка частично незаконной
Суд рассмотрел иск 6 физических лиц к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Министерству финансов, а также лицам, уполномоченным осуществлять временную администрацию в Приватбанке в конце декабря 2016 года.
Украина
23.05.2017
Почему упала скорость интернета: комментарии провайдеров
После запрета некоторых российских ресурсов, пользователи начали жаловаться на проблемы со скоростью Интернета. Жители Украины жалуются на то, что появились проблемы с доступом и к не запрещенным сайтам и сервисам. Провайдеры прокомментировали, с чем может быть связано изменение скорости интернета.
Украина
23.05.2017
Каналам дали 16 месяцев для перехода на украинский
Русскоязычный телевизионный продукт, который произвели в Украине, будет в течение года и четырех месяцев засчитываться в украиноязычную квоту. Об этом сообщила глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, рассказывает Интерфакс-Украина.
Украина
22.05.2017
Кабмін ліквідував Санепідслужбу
Кабінет Міністрів України ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність її подальшого функціонування. На сьогодні виконання функцій ліквідованої служби забезпечують Міністерство охорони здоров’я, Держпраці та Держпродспоживслужба.
Украина
22.05.2017
"Яндекс" встроил возможность обхода блокировок в Украине в мобильный браузер
Последняя версия "Яндекс.Браузера" на Android позволяет украинским пользователям обходить блокировку "Яндекса", Mail.ru, социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Кинопоиска" и других сервисов, свидетельствуют сообщения украинских пользователей в соцсетях Twitter и Facebook. Об этом в компании "Яндекс" сообщили "Интерфаксу".
Украина
20.05.2017
Националисты едут к Порошенко требовать амнистии
В центре Киева в субботу днем стартовал автопробег под названием "Порошенко, подпиши амнистию", организованный рядом националистических организаций, в частности, партией "Национальный корпус", С14, "Правым сектором" и ВО "Свобода", передает "Интерфакс-Украина".