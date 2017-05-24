Власти хотят отказаться от угля-антрацита к 2019

Источник: КорреспонденТ.net

Кабмин одобрил угольную стратегию Украины, предусматривающую отказ от антрацитового угля к 2019 году. Об этом сказано на сайте правительства.

"Одобрена концепция реформирования и развития угольной отрасли. Она предусматривает, в частности, полное замещение до 2019 года антрацитового угля. Полностью отказаться от антрацита мы планируем в 2019 году", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик

Министр также выразил надежду, что все украинские шахты к осени 2018 года выйдут на безубыточность.