24.12.2017
Власти Китая заблокировали свыше 13 тысяч интернет-сайтов
Источник: DW
За минувшие три года в Китае заблокированы свыше 13 тыс. сайтов. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщило государственное информагентство Синьхуа.
Свои действия власти КНР объясняют необходимостью борьбы с распространением насилия и порнографии. По официальным данным, администраторы интернет-страниц размещали на них контент в нарушение действующего законодательства. Кроме того, аннулированы аккаунты почти десяти млн пользователей - по большей части в соцсетях.
Как утверждает Синьхуа, свыше 90 процентов респондентов одобряют действия правительства по контролю над интернетом.
В конце сентября 2017 года газета The New York Times сообщилао перебоях в работе приложения WhatsApp в Китае. Кроме того, власти закрывают доступ к таким социальным сетям, как Twitter, Facebook, Instagram, и видеохостингу YouTube. В КНР разрешается пользоваться лишь одобренными властями сервисами VPN, которые отслеживаются спецслужбами.
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