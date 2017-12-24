Власти Китая заблокировали свыше 13 тысяч интернет-сайтов

Источник: DW

За минувшие три года в Китае заблокированы свыше 13 тыс. сайтов. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщило государственное информагентство Синьхуа.

Свои действия власти КНР объясняют необходимостью борьбы с распространением насилия и порнографии. По официальным данным, администраторы интернет-страниц размещали на них контент в нарушение действующего законодательства. Кроме того, аннулированы аккаунты почти десяти млн пользователей - по большей части в соцсетях.