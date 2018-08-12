Власти Марокко переместили сотни мигрантов вглубь страны
Источник: DW
Службы безопасности Марокко переместили сотни мигрантов из северных прибрежных районов в центральные регионы страны. Об этом сообщил Марокканский союз по защите прав человека (AMDH) в воскресенье, 12 августа. По мнению правозащитников, данная мера направлена на то, чтобы затруднить беженцам попадание в Европу через Средиземное море. Представители властей, в свою очередь, утверждают, что просто перевели людей туда, "где лучше условия".
По данным ООН, с начала этого года свыше 28 тыс. беженцев прибыли в Испанию из Марокко.
Фактически Испания сменила Италию в списке стран-лидеров по числу въезжающих нелегальных мигрантов. В ближайшие годы ЕС планирует выделить Марокко и Алжиру еще 55 млн субсидий на усиление пограничного контроля.