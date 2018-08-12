Власти Марокко переместили сотни мигрантов вглубь страны

С середины минувшей недели в городах Надор и Танжер на северном побережье Марокко проводятся полицейские рейды и незаконные задержания, указывают в AMDH. Перемещены от 1600 до 1800 мигрантов, передает агентство AFP со ссылкой на официальные органы. Некоторых из мигрантов доставили автобусами в Тизнит, неподалеку от Агадира на юго-западе страны.

По данным ООН, с начала этого года свыше 28 тыс. беженцев прибыли в Испанию из Марокко.

Фактически Испания сменила Италию в списке стран-лидеров по числу въезжающих нелегальных мигрантов. В ближайшие годы ЕС планирует выделить Марокко и Алжиру еще 55 млн субсидий на усиление пограничного контроля.