Власти Москвы разрешили установить памятную доску Борису Немцову

Источник: DW

Правительство Москвы разрешило установить памятную доску Борису Немцову на доме, где он жил. Об этом сообщил в социальных сетях в четверг, 22 февраля, мэр российской столицы Сергей Собянин. "Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Б.Немцову по адресу: Малая Ордынка, дом 3", - написал Собянин.

По его словам, с просьбой установить памятную доску в правительство Москвы обратилась Ксения Собчак, ее "поддержали многие общественные деятели".

Московский градоначальник уточнил, что памятную доску установят за общественные деньги, если с этим согласятся жильцы дома. В распоряжении правительства Москвы, подписанном Собяниным, Борис Немцов назван "выдающимся государственным и общественным деятелем Российской Федерации", передает "Интерфакс".

В сентябре прошлого года на фасаде дома на Малой Ордынке уже была установлена мемориальная табличка памяти Немцова, убитого в центре Москвы 27 февраля 2015 года, но через пять дней она пропала. О своей причастности к демонтажу заявили активисты праворадикального движения SERB.