Власти объяснили силовиков у офиса Вестей

Источник: Корреспондент.net

Национальное агентство по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджменту активов, АРМА) получило в управление все помещения на 31-33 этажах столичного бизнес-центра Гулливер, где, в частности, размещаются редакции газеты, сайта и радио Вести. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства в четверг, 8 февраля.

Согласно заявлению ведомства, помещения были арестованы в рамках уголовного производства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. В Нацагентстве отметили, что единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управляющий – на основании договора управления имуществом.

"Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают и права компании-управляющего, и это решение судьи, является уголовно наказуемым деянием. Любое противодействие недопустимо. Об угрозе уже проинформированы правоохранительные органы", – говорится в заявлении АРМА.

Ранее сегодня несколько десятков полицейских заблокировали вход в киевский бизнес-центр Гулливер, после чего группа силовиков с ломами и болгарками взломала дверь в редакцию и проникла в помещение.