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08.05.2018

Власти Подмосковья намерены поставлять мусор во Францию

Источник: DW

Французская компания Lafarge, производящая строительные материалы, может заключить соглашение с властями Московской области о поставках мусора, из которого она будет производить вторичное твердое топливо (RDF – refuse derived fuel). Речь идет о "гарантированных" поставках в объеме 250-280 тысяч тонн в год, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в интервью ТАСС, опубликованном во вторник, 8 мая.

Выбросов не будет

По его словам, стороны находятся "на грани подписания соглашения". При этом французская компания готова принимать уже отсортированный мусор и перерабатывать его в топливо, которое будет сжигаться в цементных печах. По словам министра, никаких вредных выбросов при сжигании RDF происходить не будет из-за высокой температуры - около 1600 градусов.

"Им выгодно этим заниматься, потому что обычно они платят за топливо - за газ. А при схеме с RDF они будут принимать сырье бесплатно или даже им будут платить", - указал далее Коган.

В последние месяцы обострился конфликт жителей Подмосковья с властями вокруг проблемы мусорных полигонов. С февраля в регионе не прекращаются акции протеста в ряде населенных пунктов. Жители требуют закрытия свалок, на которые свозится большое количество мусора из Москвы.

В частности, в Волоколамске протесты вспыхнули после того как 21 марта из-за выбросов свалочного газа в местную больницу с жалобами на отравление обратились более 50 детей, из которых шестеро были госпитализированы. На фоне скандала вокруг полигона глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.

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