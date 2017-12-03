Власти России просили подменить допинг-пробу украинской биатлонистки Семеренко на положительную

Источник: Українські новини

Российские власти требовали главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова подменить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко. Об этом он заявил в интервью The New York Times. По словам Родченкова, с просьбой о подмене допинг-пробы украинки на соревнованиях в Москве незадолго до Олимпиады в Сочи к нему обратился бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных.

Информатор WADA отметил, что отказался это сделать: "Я не мог так поступить с невинной спортсменкой. За время работы я менял немало положительных допинг-проб на чистые, но не наоборот".

Родченков отметил, что Семеренко и другие украинские биатлонистки представляли наиболее серьезную угрозу для российской эстафетной команды во время Олимпийских игр в Сочи.