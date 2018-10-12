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12.10.2018

Власти Турции освободили американского пастора Эндрю Брансона

Источник: DW

В Турции освобожден из-под стражи американский пастор Эндрю Брансон, арестованный два года назад по обвинению в шпионаже. Суд в городе Измир в пятницу, 12 октября, приговорил его к трем годам заключения, но решил снять со священнослужителя домашний арест с учетом отбытого Брансоном срока и отсутствием дисциплинарных взысканий.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге Twitter, что Брансон вернется в Соединенные Штаты. "Мои мысли и молитвы с пастором Эндю Брансоном, мы надеемся, что он вскоре в безопасности вернется домой", - написал Трамп.

Конфликт США и Турции из-за ареста пастора

50-летний евангелический пастор Эндрю Брансон, проживавший со своей семьей в Измире более 20 лет, был помещен в турецкую тюрьму в 2016 году. Анкара обвинила его в шпионаже и террористической деятельности, в частности в сотрудничестве с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Отвергавшему все обвинения пастору изначально грозили 35 лет лишения свободы. В конце июля суд в Измире отложил заседание по делу Брансона и перевел его по состоянию здоровья под домашний арест. В августе суд отказался освободить пастора из-под ареста.

Арест пастора привел к ухудшению отношений между Анкарой и Вашингтоном, который неоднократно требовал освободить Брансона. США ввели санкции против главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля и увеличили пошлины на импорт турецкой стали и алюминия. Турция пригрозила ответными шагами. Некоторые эксперты считают санкции США одной из причин падения курса турецкой лиры и ухудшения экономической ситуаций в Турции.

 

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