Вмешательство РФ в выборы назвали в Великобритании "верхушкой айсберга"

Источник: DW

Вмешательство России в политические кампании по всему миру - это всего лишь "верхушка айсберга". Уверенность в этом высказали члены британского парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту.

Они подготовили соответствующий доклад с рекомендациями британскому правительству, посвященный распространению фейковых новостей в соцсетях.

Отдельный раздел доклада посвящен влиянию России на политические кампании в других странах. Так, парламентарии напоминают о связях британского бизнесмена Аррона Бэнкса с Москвой. По данным следствия, предприниматель пожертвовал рекордные 8,4 млн фунтов стерлингов (в пересчете около 9,4 млн евро) на кампанию в поддержку "Брекзита".

При этом в период с 2015 по 2017 годы у него состоялась серия встреч с российскими официальными лицами, включая посла РФ в Лондоне Александра Яковенко. "В ходе встреч обсуждались деловые сделки с участием АЛРОСА, российского монополиста по добыче алмазов, приобретение предприятий золотодобычи при финансовой поддержке российского государственного Сбербанка и передача конфиденциальных документов российским должностным лицам", - подчеркивается в докладе.

Россия и Каталония

Кроме того, британские парламентарии утверждают, что были уведомлены о доказательствах вмешательства России в референдум о независимости Каталонии в октябре 2017 года. По версии законодателей, в период голосования Москва путем дезинформации спровоцировала конфликт внутри Испании, а также между Мадридом и ЕС и в рамках НАТО. В качестве одного из механизмов воздействия называется, в частности, пропаганда, распространяемая по каналам российских государственных телекомпаний.

В ноябре 2017 года газета El Pais, ссылаясь на источник в Департаменте технологических расследований (EDITE) Гражданской гвардии (жандармерии) Испании, сообщила, что распространением в социальных сетях "заявлений сепаратистов" и организацией "солидарности" с ними занимались российские боты.

Отказ от термина "фейковые новости"

Как следует из документа, парламентарии рекомендуют правительству Великобритании инициировать создание рабочей группы для формирования свода стандартов. Эти нормы будут призваны помочь пользователям разобраться, какую степень верификации и проверки прошла информация, размещаемая на интернет-сайтах. При этом члены парламентского комитета рекомендуют правительству отказаться от использования термина "фейковые новости", заменив его понятиями "недостоверная информация" (misinformation) и "дезинформация" (disinformation).

Кроме того, британским властям советуют ввести стандарты для телевизионных и радиовещательных компаний с опорой на предписания медиарегулятору Ofcom, зафиксированные в британском законе о средствах связи от 2003 года. Этот независимый контролирующий орган, в частности, определяет условия выдачи лицензий вещательным организациям в Великобритании.

Повышение ответственности Facebook

При этом британские законодатели особенно подчеркнули необходимость привлечения к ответственности таких интернет-гигантов, как Facebook, и других операторов соцсетей за распространение "вредной и вводящей в заблуждение" информации. Подобные компании обязаны в полном объеме раскрывать информацию об источниках размещаемой ими политической рекламы.

Парламентарии также ссылаются на принятый в 2013 году британский закон о диффамации, возлагающей ответственность на соцсети за распространение порочащих сведений, источник которых не может быть установлен.

Работа над документом началась после скандала с передачей данных пользователей британской компании Cambridge Analytica предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа для создания политической рекламы.

В пятницу, 27 июля, британский политик Доминик Каммингс - один из идеологов кампании Vote Leave по выходу Великобритании из состава ЕС - выложил отчет в открытый доступ. Полный текст доклада был обнародован пресс-службой британского парламента 29 июля.