Вместо школы - в цех: cирийские дети работают в Турции за 50 центов в час

Источник: DW

По данным ЮНИСЕФ, в Турции проживает более миллиона детей сирийских беженцев. Правительство пытается обеспечить всех классами для занятий и учебниками. Но вместо учебы в школе многие дети зарабатывают деньги для семьи. Съемочная группа побывала в одном из пошивочных цехов в Стамбуле. Там за детский труд платят 50 центов в час.