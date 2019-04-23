ВМС Украины получили разведывательный корабль

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на судостроительном заводе Кузня на Рыбальском состоялся торжественный спуск на воду первого среднего разведывательного корабля, который построен для нужд ВМС Украины по заказу Минобороны.

Отмечается, что спуск корабля является продолжением развития кораблестроения в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года для нужд ВМС ВС Украины с целью укрепления морских границ государства.

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня – средний разведывательный корабль, аналогов которому нет в Украине – по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе Кузня на Рыбальском. Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав", – сказал министр обороны Украины Степан Полторак.

По флотской традиции, во время спуска корабля на воду, о борт корабля была разбита бутылка шампанского. Крестной матерью боевой единицы ВМС стала директор благотворительного фонда Морского транспорта Антонина Шкамерда.

Представитель духовенства отец Михаил освятил корабль и экипаж.