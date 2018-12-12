ВМС усиливают охрану объектов на побережьях

Источник: Корреспондент.net

В связи с военным положением в отдельных областях Украины Военно-морские силы Вооруженных сил страны совместно с другими силами обороны и безопасности усиливают охрану и оборону важных государственных объектов в Азово-Черноморском регионе. Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook в среду, 12 декабря.