ВМС усиливают охрану объектов на побережьях
Источник: Корреспондент.net
В связи с военным положением в отдельных областях Украины Военно-морские силы Вооруженных сил страны совместно с другими силами обороны и безопасности усиливают охрану и оборону важных государственных объектов в Азово-Черноморском регионе. Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook в среду, 12 декабря.
"Проведение подобных мероприятий способствует налаживанию взаимодействия между составляющими силами обороны и безопасности Украины, совершенствует алгоритм совместных действий в ходе подготовки к отражению вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, готовность к взаимодействию при проведении комплекса режимно-ограничительных мероприятий", – пояснили в пресс-центре.