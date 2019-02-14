Внешняя торговля ухудшилась в два с лишним раза за 2018 год

Источник: Українські новини

В 2018 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 325 млн долларов по сравнению с 2017 годом и составило 5 826,1 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в 2018 году внешнеторговый оборот составил 120 062,9 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12 402,8 млн долларов, или на 11,5%.

В том числе объем торговли со странами СНГ составил 24 594,5 млн долларов, увеличившись на 1 792 млн долларов, или на 17,9% по сравнению с 2017 годом.

Как сообщало агентство, в январе-сентябре 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 2 337,5 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2017 года и составило 3 450 млн долларов.

1 - Во избежание двойного учета из общих объемов товаров и услуг исключена стоимость услуг по переработке давальческого сырья.