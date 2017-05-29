ВНО-2017 по английскому языку: в тестах вновь обнаружили ошибку

Источник: Українські новини

Сегодня, 29 мая, украинские абитуриенты написали ВНО-2017 по английскому языку. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Предметная профессиональная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по английскому языку и уже выложила их на официальном сайте.

Кроме того, стало известно, что в заданиях была опечатка.

"Обращаем внимание участников тестирования на то, что в задании 2 выявлено одрук (опечатку) в написании слова: в пятом предложении вместо doesn't должно быть don't. По заключению предметной профессиональной комиссии... одрук (описка) в этом задании сертификационной работы не влияет на выбор правильного ответа", - заявлено в сообщении..

До 15 июня на информационных страницах участников будут размещены результаты тестирования по этому предмету.