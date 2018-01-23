ВНО-2018: из перечня предметов исключили русский язык

Источник: Українські новини

Директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий заявляет, что внешнее независимое тестирование по русскому языку было отменено в связи с небольшим спросом на него. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"В святи с тем, что объем заказов на данный тест был невысокий. Российский язык стоит в ряду с другими языками, которые есть у Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не походит. Просто приведено в соответствие с другими языками", - сказал Карандий.

В 2018 году каждый абитуриент будет иметь право сдать тесты максимум по 4 учебных предметам.

В частности, они должны будут обязательно сдать тестирование по украинскому языку и литературе, математике или истории Украины (на выбор) и еще один предмет из списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки).

В предыдущих годах в список предметов на выбор абитуриента еще входил русский язык.