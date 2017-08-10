10.08.2017
ВНО: Почти 300 абитуриентов набрали высший балл
Источник: КорреспонденТ.net
По результатам ВНО этого года 294 абитуриента получили 200 баллов. Об этом заявил глава Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.
По его словам, в Киеве 200 балов получило 82 лица, во Львовской области - 49, Запорожской и Харьковской - по 18, Днепропетровской - 15 и Закарпатской - 14.
"Наибольшее число получивших 200 баллов было подготовлено во Львовском физико-математическом лицее интернате при Львовском национальном университете (16 результатов по 200 балов), второй результат - Киево-Перчерский лицей №171 "Лидер" (10 результатов), третье - Ужгородская общеобразовательная специализированная школа-интернат (9 результатов)", - подчеркнул Карандий.
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