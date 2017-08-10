ВНО: Почти 300 абитуриентов набрали высший балл

Источник: КорреспонденТ.net

По результатам ВНО этого года 294 абитуриента получили 200 баллов. Об этом заявил глава Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

По его словам, в Киеве 200 балов получило 82 лица, во Львовской области - 49, Запорожской и Харьковской - по 18, Днепропетровской - 15 и Закарпатской - 14.

"Наибольшее число получивших 200 баллов было подготовлено во Львовском физико-математическом лицее интернате при Львовском национальном университете (16 результатов по 200 балов), второй результат - Киево-Перчерский лицей №171 "Лидер" (10 результатов), третье - Ужгородская общеобразовательная специализированная школа-интернат (9 результатов)", - подчеркнул Карандий.