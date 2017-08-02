Во Франции археологи нашли "маленькие Помпеи"
Археологи нашли часть древнего города времен Римской империи под французским городом Вьен, сообщает телеканал France Info.
Город, найденый в населенном пункте Сент-Коломб, назвали "маленькими вьенскими Помпеями". Ученые нашли остатки особняков и государственных зданий, которые хорошо сохранились. Жившие там люди покинули район во время пожара, оставив свои вещи.
В районе раскопок, который раскинулся на семь тысяч квадратных метров, нашли остатки виллы первого века нашей эры. На ее стенах сохранились мозаики, изображающие бога вина Бахуса и сатиров, а внутри мебель, которая осталась стоять на своих местах. Исследователи планируют восстановить дом полностью.
Мозаики, которые найдены на месте древнего города, будут отреставрированы и выставлены в музее города Вьен в 2019 году. К декабрю археологи смогут исследовать нижние части древнего города и надеются найти на нижних уровнях уникальные древние экспонаты.