Во Франции археологи нашли "маленькие Помпеи"

Археологи нашли часть древнего города времен Римской империи под французским городом Вьен, сообщает телеканал France Info.

Город, найденый в населенном пункте Сент-Коломб, назвали "маленькими вьенскими Помпеями". Ученые нашли остатки особняков и государственных зданий, которые хорошо сохранились. Жившие там люди покинули район во время пожара, оставив свои вещи.

Раскопки в Сент-Коломбе, в которых принимали участие 20 специалистов, начались в апреле и должны были продолжиться до середины сентября. Но из-за обнаружения древнеримского города раскопки решили продлить до 15 декабря.

В районе раскопок, который раскинулся на семь тысяч квадратных метров, нашли остатки виллы первого века нашей эры. На ее стенах сохранились мозаики, изображающие бога вина Бахуса и сатиров, а внутри мебель, которая осталась стоять на своих местах. Исследователи планируют восстановить дом полностью.



Мозаики, которые найдены на месте древнего города, будут отреставрированы и выставлены в музее города Вьен в 2019 году. К декабрю археологи смогут исследовать нижние части древнего города и надеются найти на нижних уровнях уникальные древние экспонаты.