Во Франции депутатам парламента запретили брать на работу родственников

Источник: КорреспонденТ.net

Сегодня Национальное собрание Франции в последнем чтении приняло закон, запрещающий депутатам брать к себе на работу родственников.

Соответствующий документ поддержали 383 парламентариев, и только трое высказались против.

На фоне принятия нового закона глава Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что данные изменения помогут побороть "кумовство" и восстановить веру людей в политику.

Отмечается, что такие меры были предприняты после предвыборного скандала вокруг трудоустройства жены кандидата в президенты от консерваторов Франсуа Фийона.