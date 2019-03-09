Во Франции на протесты вышли 28 тысяч человек

Источник: Корреспондент.net

В субботу очередной общенациональный день протеста "желтых жилетов" во Франции поддержали лишь 28,6 тысяч человек. Это самый низкий показатель за время проведения манифестаций с 17 ноября прошлого года, сообщает ТАСС 9 марта со ссылкой на данные МВД Франции.

В Париже число манифестантов составило 3 тысячи человек, из них задержаны были 19.

В целом 17-й день протеста прошел относительно спокойно. Газ и водометы были использованы в Париже лишь под конец манифестаций с целью изгнать с Елисейских полей группу в несколько десятков хулиганов. В настоящее время они окружены крупными силами полиции.

До этого большая часть из этой группы манифестантов были выпущены стражами порядка с главной улицы Парижа – но после тщательного обыска и проверки документов.

В провинции небольшие столкновения с полицией произошли в городе Ним. Многочасовые бои полиции с манифестантами прошли в районном центре Пюи-ан-Веле, где стражам порядка в большом количестве пришлось использовать слезоточивый газ. Этот город был выбран "желтыми жилетами" из центральной и южной части страны для проведения общей манифестации представителей нескольких департаментов и регионов.