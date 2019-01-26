Во Франции началась новая волна протестов

Источник: Корреспондент.net

Сотни демонстрантов одной из четырех заявленных акций движения "желтых жилетов" в полдень по местному времени начали шествие от Елисейских полей в Париже во Франции.

Протестующие должны добраться до площади Бастилии около 17 часов по парижскому времени. Демонстранты скандируют "Макрона в отставку" и поют Марсельезу.

Марш проходит спокойно, столкновений протестующих с полицией не было зафиксировано.